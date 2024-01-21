Инфекционист из Уфы рассказал подробности о «болезни Х»

Еще одна новость, которую активно обсуждает весь мир, – «болезнь Х». Всемирная организация здравоохранения говорит о возможном появлении смертоносного вируса, который будет в двадцать раз опаснее и смертоноснее нынешнего коронавируса.
Сразу оговоримся: пока речь идет лишь о воображаемом вирусе. Но эксперты считают подобные сценарии вполне реалистичными. Корреспондент телеканала БСТ пообщался с главврачом Республиканской инфекционной больницы Азатом Мухаметзяновым, который рассказал, откуда может прийти угроза. Подробности – в нашем видео.