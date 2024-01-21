Эксперты из Башкирии рассказали, как будут меняться цены на яйца

150 рублей за десяток – не предел. Цены на яйца за последние месяцы побили все рекорды. Увеличившийся спрос на продукт сыграл свою роль, говорят одни эксперты. Другие утверждают, что на стоимость повлиял спад производительности птицефабрик. Здесь и птичий грипп, из-за которого пришлось на время закрыть ряд предприятий, в том числе на территории нашей республики, и другие заболевания. Из-за чего всё-таки так сильно поднялась цена на социально-значимый продукт и стоит ли ожидать спада?

Ежедневно в этом комплексе производят порядка 90 тысяч яиц. По меркам крупных птицефабрик – это небольшое предприятие. До этого здесь занимались реализацией живой птицы. В 2022 году бакалинские фермеры приступили к промышленному производству куриных пищевых яиц. В последнее время их деятельность должна была стать сверхприбыльной. Цена на яйца взлетела вверх. Но не тут-то было: издержки производства тоже увеличились.

На корма цены если и подорожали, то не так сильно. Почему же за последние полгода стоимость яиц увеличилась почти в два раза? Одной из причин, считает руководство бакалинской птицефабрики, является спад производства. Произошёл он прежде всего из-за болезней. Вспышки птичьего гриппа заставили приостановить деятельность сразу нескольких птицефабрик в России, в том числе «Башкирской».

Снизилось предложение, спрос, соответственно, вырос. Вверх поползла и цена на яйца. Таковы уж законы рынка. Какого-то сговора в сложившейся ситуации эксперты не видят.

Небольшие птицеводческие комплексы в республике сейчас пытаются принять меры по увеличению производительности путем модернизации мощностей, но полностью восполнить потерянное получится лишь снова запустив производство яйца на птицефабрике «Башкирской».

А пока башкирскому покупателю остаётся надеяться, что ситуацию с ценами как-то выправит импорт. Правительство России в конце прошлого года одобрило обнуление пошлин на ввоз яиц из-за рубежа. Первые партии социально значимого продукта из Турции и Азербайджана начали поступать в Россию с начала января.

В среднем не ниже 100 рублей за десяток – такие цены, считают эксперты, не должны продержаться долго. По крайней мере на полках московских супермаркетов стоимость яиц уже снизилась до 90 рублей. Это результат завоза крупной партии импортной продукции из-за рубежа, утверждают эксперты.