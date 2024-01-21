В Башкирии в ближайшее время продолжит бушевать метель

На протяжении всей недели непогода создавала трудности для автолюбителей. Профильным службам и ведомствам не раз приходилось вводить ограничения, а то и вовсе закрывать движения на участках федеральных трасс, региональных и межмуниципальных дорогах. Чтобы не допустить трагедий, сотрудники МЧС и Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям разворачивали пункты обогрева.

В воскресенье снегопад, ветер и низовая метель вынудили закрыть участок трассы М-5 в трех регионах: Татарстане, Оренбургской области и Башкортостане до развязки перед Уфой. В Чишминском районе техника не успевала справляться, и лопаты пришлось взять даже госавтоинспекторам. Они очищали дорогу, чтобы машины не попали в снежный плен.