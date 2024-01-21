В Башкирии более 30 тысяч человек посетили крещенские купели

Православные отметили Крещение Господне, или, как его еще называют, праздник Богоявления. Народная традиция – окунаться в ледяную воду – объединяет людей вне зависимости от конфессии и национальности. Для одних это проверка себя, для других – способ душевного очищения. На холодную процедуру решаются даже дети, беря пример с родителей.

Снегопад и сильный ветер в Крещение Господне прихожан Никольского храма не отпугнул. Наоборот, всё вокруг словно наполнилось зимним чудом. Крестный ход на пути к берегу Камы – местному Иордану.

Окунуться в купель можно было до конца дня. Но многие верующие приходили рано утром, чтобы присутствовать во время освещения воды, прочувствовать атмосферу, наполниться благодатью.

Праздник Крещение Господне, или Богоявление, напоминает верующим о встрече пророка Иоанна Предтечи с Иисусом Христом у берегов реки Иордан. Там сын Божий попросил крестить его. Считается, что ему тогда у воды впервые явилась святая Троица.

Холодом российского хоккеиста Никиту Щитова не напугать. Крещенские купания для спортсмена – ежегодная традиция.

На берегу Белой в Уфе купания проходили в бесснежной погоде. Здесь вверх взял колючий мороз. Но верующих он не останавливал даже ночью. Купания начались с 18 на 19 января. К купелям некоторые приходили семьями. По стопам родителей в ледяную воду шли и дети.

Окунались в купель и с мусульманской молитвой. Купания – это не церковный обряд, а народная традиция, которая объединяет людей вне зависимости от национальности и вероисповедания.

К почитанию Божьего закона пришли те, кто когда-то пренебрег государственным. В колониях священнослужители провели праздничные службы. Около полутысячи заключенных окунулись в купели, сооруженные на территориях мест отбывания наказания.