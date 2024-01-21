«Перезагрузка» Уфы: какие объекты появятся к 450-летию города

Радий Хабиров поручил сформировать чёткий событийный календарь для жителей и гостей столицы в честь юбилея. Уфу ждут фестивали, форумы, выставки и спортивные состязания. Свои двери распахнут и 10 новых социально-значимых объектов. Ход их готовности обсудили на профильном совещании. Так, например, настоящим подарком для жителей станет самая большая школа в республике, которую возводят в Кузнецовском затоне. Вовсю работы идут и на спортивных объектах, таких как центр борьбы или фехтования. Совместно с Московским центром урбанистики разработана программа «перезагрузки» Уфы.

Ни метели, ни аномальные морозы не останавливают работу на этом объекте. Первый камень на месте возведения центра борьбы был заложен в 2019 году. Комплекс, можно сказать, растет на глазах. И когда-то лишь проект на бумаге уже обрел реальные очертания.

На плане здание разбито по секторам. Основные работы сейчас ведутся в лицевой его части. Завершают монтаж облицовочного камня колонн. А их, к слову, полсотни. Уже на этой неделе рабочие сделают крышу. Одновременно здесь смогут тренироваться 200 борцов – самбистов, дзюдоистов, спортсменов, занимающихся восточными единоборствами. Ни один участок масштабного проекта не будет простаивать. Площадь центра – 28 тысяч квадратных метров, но застраиваться будет участок в полтора раза больше.

Старт установке пробной сваи этого объекта, тоже юбилейного, был дан 15 декабря 2022 года. Сейчас забетонировано почти 70% конструкций, возводится кирпичная кладка наружных стен. Центр фехтования включает универсальный спортзал, где обустроят восемь дорожек для поединков. Также в объекте располагается специализированный зал, где можно будет играть, например, в мини-футбол или волейбол. Есть ещё два небольших помещения – для индивидуальных занятий.

На сегодняшний день ведется заканчивающийся этап монтажа монолитных строительных конструкций, двух спортивных залов, дальше ведется кирпичная кладка административно-бытового комплекса. Ведется устройство наружных сетей, прокладка газопровода, устройство фундамента под газовую котельную с монтажом. Сергей Каледин, главный инженер центра фехтования

Открытия центра фехтования рапиристы и шпажисты ждали более 10 лет. Это главная награда за успехи башкирских спортсменов на мировой арене. Примечательно, что уже в этом году спортивные объекты примут соревнования в рамках международного форума «Россия – спортивная держава».

Безусловно, в числе возводимых – не только спортивные объекты. К примеру, в Кузнецовском затоне появится самая большая в республике школа на 2200 мест. Уфимцы с просьбой построить учебное заведение в активно разрастающемся микрорайоне обратились к руководству региона. Поэтому с подарком городу вопросов не возникло.