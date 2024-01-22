В Башкирии начало рабочей недели будет морозным

Специалисты Башгидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие дни. Так, сегодня, 22 января, в республике ожидается небольшой снег, по югу региона до умеренного.

Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. Дневная температура воздуха: от -9 до -12 градусов.

Завтра, 23 января, синоптики не обещают существенных осадков. Ветер западный, умеренный. Ночью столбики термометров покажут -23, -28, днем чуть теплее – от -13 до -18 градусов.