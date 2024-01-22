В Уфе полицейский после ночного дежурства помог задержать подозреваемого в убийстве

Помощник оперативного дежурного Отдела полиции № 5 по городу Уфе старшина полиции Ильвир Хисматуллин возвращался домой после суточного дежурства.

Зашел в магазин и в толпе покупателей заметил девушку, которая по ориентировкам проходила как подозреваемая по делу об убийстве, совершенном накануне в Уфе.

По информации пресс-службы МВД по Башкирии, полицейский незамедлительно сообщил об этом сотрудникам УГРО и стал следить за девушкой, которую разыскивали правоохранители. Она была задержана и доставлена в отдел, где рассказала о местонахождении своего знакомого.

По предварительной версии, 12 января в полицию обратилась 53-летняя жительница столицы. Со слов женщины, нынешний 33-летний сожитель ее дочери выпивал с супругом заявительницы. Затем между мужчинами произошел конфликт, и сожитель дочери несколько раз ударил ножом 48-летнего оппонента. После преступления парень и ее дочь сбежали.

Задержанная сообщила полиции о местонахождении приятеля. Его нашли на квартире у знакомых.