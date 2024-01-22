Четыре года колонии за экстремизм: что известно о деятельности Фаиля Алчинова*

Одно из самых заметных событий недели – приговор башкирскому экстремисту Фаилю Алчинову*. За разжигание межнациональной розни Баймакский суд отправил его в колонию на четыре года. Уроженец села Юлдыбаево, член башкирских националистических организаций, последняя из которых – движение «Башкорт»**. С 2020 года ее деятельность в России запрещена, но даже после этого осужденный экстремист принимал участие в митингах и протестах. Сообщается, что Алчинов* не только разжигал межнациональную рознь, но и поддерживал вооруженные силы Украины, совместно с экстремистами, скрывающимися за рубежом, вел работу, направленную на разрушение целостности страны.

Суд над Алчиновым* сопровождался несанкционированными митингами, в которых явно прослеживается западный след. Активисты запрещенного движения «Башкорт»** даже не скрывают свои контакты с различными структурами на Западе. Правоохранители уже установили личности тех, кто через мессенджеры и соцсети созывал народ на незаконные акции. Следы ведут всё туда же, в Европу, к людям и структурам, которые открыто говорят о том, что их цель – свержение и захват власти.

Участие иноагента и предателя Габбасова*** под руководством его западных кураторов в недавних событиях в Баймаке уже установлено. Правоохранители задержали двух студентов одного из уфимских вузов, которые признались, что через телеграм-каналы распространяли призывы к сходу граждан. Указания на это они получали от администрации телеграм-канала «Тот самый башкорт», который курирует Габбасов***.

Возвращаясь к теме Украины: мнение о борьбе российского народа с украинским неонацистским режимом высказывал и Фаиль Алчинов*. «Война против Украины – не наша война», – заявил он и, по сути, призвал бойцов Вооруженных сил России сложить оружие и дезертировать.

Часть башкирских националистов является сторонниками запрещенных в России деструктивных религиозных сект и движений, воевали в Сирии на стороне запрещённого «Исламского государства»****. Один из идеологов организации – Руслан Сулейманов, проживающий сегодня в Канаде, активист религиозного движения «Нурджулар»*****, продвигающего идею тюркского превосходства. Сегодня Сулейманов уже из-за океана продолжает вещать идеи отделения Башкортостана от России, открыто симпатизирует Украине в её войне с Россией.

А тот же самый осуждённый Алчинов* призывает перекроить внутреннюю карту России. Он заявляет о необходимости вернуть Башкортостану земли соседних регионов, что, по сути, является призывом к гражданской войне внутри государства.

Другое не менее резонансное высказывание Алчинова* демонстрирует истинное лицо лидеров башкирских националистов, которые, как выяснилось, не скрывают нетерпимость к другим народам нашей республики и страны.

Наименее публичен среди всех лидеров запрещённого «Башкорта»** – Фанзиль Ахметшин. Несмотря на это, именно его называют теневым руководителем движения. При этом Ахметшин был осуждён за контрабанду, незаконное хранение наркотиков и возбуждение религиозной ненависти.

Проблемы с законом есть чуть ли не у всех лидеров «Башкорта»**. Руслан Габбасов*** отсидел семь лет в колонии строго режима за убийство – он зарезал ножом своего коллегу. Алчинов* также был фигурантом уголовного дела за нанесение телесных повреждений. Вместе с Габбасовым*** и ещё одним активистом Юлаем Аралбаевым они избили руководителя оренбургского отделения Всемирного курултая башкир якобы за инакомыслие. Сотрудничество Алчинова*, Аралбаева и Габбасова*** началось ещё со времен националистической группировки «Кук буре». Именно она стала основой для создания запрещённой «Башкорт»**. Габбасов*** же вообще сегодня из-за рубежа в открытую признаётся в том, как члены «Башкорта»** организовывали диверсии и теракты, направленные против государства и его граждан.

Убийства, избиения, наркотики, нападения, экстремизм и коллаборационизм – таков послужной список националистов в Башкортостане. Людей, которые называют себя борцами за свободу и правду. И при этом настоящую правду о том, кто они на самом деле, активно скрывающих. И помогает им в этой лжи управляемая властями западных стран и спецслужбами система СМИ, включая российских иноагентов. Как иначе объяснить такое пристальное внимание к событиям в Баймаке не только отрабатывающих антироссийскую риторику ютуб-каналов «Дождя», Ходорковского, Ильи Варламова, всех ключевых СМИ Украины, но и таких крупнейших мировых телеканалов, газет и сайтов, как CNN, BBC, The Guardian, Daily Mail, Le Monde и других? Таких совпадений не бывает. Поэтому очевидно, что история с Баймаком – ещё одна попытка атаки Запада на нашу страну. И как всегда безуспешная.

Отметим, что это далеко не вся информация, которой мы располагаем о настоящей деятельности башкирских экстремистов. О них можно ещё многое рассказать. И после просмотра этого сюжета становится понятно, почему все эти годы Глава Башкортостана так системно и планомерно борется с националистами и экстремистами. Радий Хабиров на этой неделе прокомментировал ситуацию вокруг суда над Алчиновым.

Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь. Это и Габбасов***, который судим за убийство, это маскирующийся под мирного чабана Фанзиль Ахметшин, который судим за наркотики. Сейчас возбуждено дело по очень тяжёлой статье, по массовым беспорядкам, она предполагает длительный срок наказания. Правоохранительные органы очень активно проводят эту работу. Я переживаю: где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят. Я очень благодарен нашим людям, благодарен баймакцам, нашему обществу в целом. В Баймак со всей республики приехали несколько сотен человек, пришли жители Баймака, посмотрели и ушли. Подчеркиваю, нам нужно более активно рассказывать, чем мы живём и что это за люди. Поэтому эту работу будем продолжать. А так Башкортостан развивается, будем идти вперёд. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

* – Фаиль Алчинов Росфинмониторингом внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

** – решением Верховного суда Башкортостана организация «Башкорт» признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

*** – Руслан Габбасов включен Минюстом в число физлиц-иноагентов, Росфинмониторингом внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

**** – «Исламское государство» (ИГИЛ) признано судом террористической организацией. Ее деятельность запрещена на территории РФ.