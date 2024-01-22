Четыре года колонии за экстремизм: что известно о деятельности Фаиля Алчинова*

Одно из самых заметных событий недели – приговор башкирскому экстремисту Фаилю Алчинову*. За разжигание межнациональной розни Баймакский суд отправил его в колонию на четыре года. Уроженец села Юлдыбаево, член башкирских националистических организаций, последняя из которых – движение «Башкорт»**. С 2020 года ее деятельность в России запрещена, но даже после этого осужденный экстремист принимал участие в митингах и протестах. Сообщается, что Алчинов* не только разжигал межнациональную рознь, но и поддерживал вооруженные силы Украины, совместно с экстремистами, скрывающимися за рубежом, вел работу, направленную на разрушение целостности страны.
Суд над Алчиновым* сопровождался несанкционированными митингами, в которых явно прослеживается западный след. Активисты запрещенного движения «Башкорт»** даже не скрывают свои контакты с различными структурами на Западе. Правоохранители уже установили личности тех, кто через мессенджеры и соцсети созывал народ на незаконные акции. Следы ведут всё туда же, в Европу, к людям и структурам, которые открыто говорят о том, что их цель – свержение и захват власти.
Участие иноагента и предателя Габбасова*** под руководством его западных кураторов в недавних событиях в Баймаке уже установлено. Правоохранители задержали двух студентов одного из уфимских вузов, которые признались, что через телеграм-каналы распространяли призывы к сходу граждан. Указания на это они получали от администрации телеграм-канала «Тот самый башкорт», который курирует Габбасов***.
Возвращаясь к теме Украины: мнение о борьбе российского народа с украинским неонацистским режимом высказывал и Фаиль Алчинов*. «Война против Украины – не наша война», – заявил он и, по сути, призвал бойцов Вооруженных сил России сложить оружие и дезертировать.
Часть башкирских националистов является сторонниками запрещенных в России деструктивных религиозных сект и движений, воевали в Сирии на стороне запрещённого «Исламского государства»****. Один из идеологов организации – Руслан Сулейманов, проживающий сегодня в Канаде, активист религиозного движения «Нурджулар»*****, продвигающего идею тюркского превосходства. Сегодня Сулейманов уже из-за океана продолжает вещать идеи отделения Башкортостана от России, открыто симпатизирует Украине в её войне с Россией.
А тот же самый осуждённый Алчинов* призывает перекроить внутреннюю карту России. Он заявляет о необходимости вернуть Башкортостану земли соседних регионов, что, по сути, является призывом к гражданской войне внутри государства.
Другое не менее резонансное высказывание Алчинова* демонстрирует истинное лицо лидеров башкирских националистов, которые, как выяснилось, не скрывают нетерпимость к другим народам нашей республики и страны.
Наименее публичен среди всех лидеров запрещённого «Башкорта»** – Фанзиль Ахметшин. Несмотря на это, именно его называют теневым руководителем движения. При этом Ахметшин был осуждён за контрабанду, незаконное хранение наркотиков и возбуждение религиозной ненависти.
Проблемы с законом есть чуть ли не у всех лидеров «Башкорта»**. Руслан Габбасов*** отсидел семь лет в колонии строго режима за убийство – он зарезал ножом своего коллегу. Алчинов* также был фигурантом уголовного дела за нанесение телесных повреждений. Вместе с Габбасовым*** и ещё одним активистом Юлаем Аралбаевым они избили руководителя оренбургского отделения Всемирного курултая башкир якобы за инакомыслие. Сотрудничество Алчинова*, Аралбаева и Габбасова*** началось ещё со времен националистической группировки «Кук буре». Именно она стала основой для создания запрещённой «Башкорт»**. Габбасов*** же вообще сегодня из-за рубежа в открытую признаётся в том, как члены «Башкорта»** организовывали диверсии и теракты, направленные против государства и его граждан.
Убийства, избиения, наркотики, нападения, экстремизм и коллаборационизм – таков послужной список националистов в Башкортостане. Людей, которые называют себя борцами за свободу и правду. И при этом настоящую правду о том, кто они на самом деле, активно скрывающих. И помогает им в этой лжи управляемая властями западных стран и спецслужбами система СМИ, включая российских иноагентов. Как иначе объяснить такое пристальное внимание к событиям в Баймаке не только отрабатывающих антироссийскую риторику ютуб-каналов «Дождя», Ходорковского, Ильи Варламова, всех ключевых СМИ Украины, но и таких крупнейших мировых телеканалов, газет и сайтов, как CNN, BBC, The Guardian, Daily Mail, Le Monde и других? Таких совпадений не бывает. Поэтому очевидно, что история с Баймаком – ещё одна попытка атаки Запада на нашу страну. И как всегда безуспешная.
Отметим, что это далеко не вся информация, которой мы располагаем о настоящей деятельности башкирских экстремистов. О них можно ещё многое рассказать. И после просмотра этого сюжета становится понятно, почему все эти годы Глава Башкортостана так системно и планомерно борется с националистами и экстремистами. Радий Хабиров на этой неделе прокомментировал ситуацию вокруг суда над Алчиновым.
* – Фаиль Алчинов Росфинмониторингом внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
** – решением Верховного суда Башкортостана организация «Башкорт» признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.
*** – Руслан Габбасов включен Минюстом в число физлиц-иноагентов, Росфинмониторингом внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
**** – «Исламское государство» (ИГИЛ) признано судом террористической организацией. Ее деятельность запрещена на территории РФ.
***** – движение «Нурджулар» признано Верховным судом экстремистским объединением и запрещено на территории РФ.