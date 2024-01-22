Глава Башкирии рассказал всю правду о башкирских экстремистах

Радий Хабиров разместил в своих социальных сетях видеоролик и обратился к жителям Башкирии с призывом посмотреть его внимательно и вдумчиво.

Лидер республики подчеркнул, что в видеоматериале представлена наглядная информация о том, кому противостоит регион: экстремистам, которые организовали несанкционированные акции на территории Башкирии.

Радий Хабиров отметил, что в настоящее время уже установлена причастность к беспорядкам в Баймаке Руслана Габбасова*. Об этом рассказали студенты, задержанные во время протестов.

Отмечается, что сам Габбасов* сейчас проживает в Литве и оттуда призывает миролюбивый башкирский народ взять в руки оружие.

Еще один зачинщик беспорядков – Руслан Сулейман. Он проживает в Канаде и выступает за отсоединение Башкирии от России. Теневой руководитель – Фанзиль Ахметшин.

Глава республики напоминает, что почти все организаторы протестов на территории Башкирии имеют судимость за наркотики и убийство.

Кроме того, в видеоролике акцентируется внимание на связи между событиями в нашем регионе и высоким интересом к ним зарубежных СМИ. Данный факт доказывает связь экстремистов с противниками страны.

*Руслан Габбасов признан минюстом иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.