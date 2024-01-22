Еще один житель Башкирии купил водительские права через интернет

Госавтоинспекторы в Стерлитамакском районе остановили для проверки документов автомобиль «Москвич М-412», за рулем которого находился житель Гафурийского района, 1982 года рождения.

Сотрудники службы проверили водительское удостоверение по базе данных ГИБДД и выяснили, что оно принадлежит человеку с другими данными. Более того, владелец прав проживает в Ставропольском крае.

Сам задержанный пояснил, что никогда не имел прав, а эти приобрел в Сети за 32 тысячи рублей.

В пресс-службе ГИБДД по Башкирии сообщили, что в отношении нарушителя составлен административный материал, мужчину доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.