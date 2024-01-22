В БашГАУ открылась новая лаборатория для практических занятий по защите растений

В Башкирском аграрном университете открылась новая лаборатория для практических занятий по защите растений. Она была создана в рамках государственно-частного партнерства группой компаний «Шанс».

Пространство оснащено всем необходимым оборудованием для очных и дистанционных занятий. Также приобрели планшеты, на которые установлены специальные программы. Кроме того, разработаны образовательные модули по разным направлениям.