В БашГАУ открылась новая лаборатория для практических занятий по защите растений

В Башкирском аграрном университете открылась новая лаборатория для практических занятий по защите растений. Она была создана в рамках государственно-частного партнерства группой компаний «Шанс».
Пространство оснащено всем необходимым оборудованием для очных и дистанционных занятий. Также приобрели планшеты, на которые установлены специальные программы. Кроме того, разработаны образовательные модули по разным направлениям.
На площадке прошло подписание соглашения между университетом и компанией относительно совместных научных исследований и прохождения стажировок и практик студентами и преподавателями.