Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за единение в борьбе против экстремизма

Сегодня в ходе оперативного совещания в ЦУРе Глава Башкирии подчеркнул, что республика сумела дать отпор экстремистам и достойно прошла проверку на зрелость. Он искренне поблагодарил жителей республики.
Кроме того, лидер республики акцентировал внимание на необходимости рассказывать населению правду о тех, кто пытается раскачать ситуацию в Башкирии. Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов с призывом чаще встречаться с людьми, слышать их проблемы и планомерно решать их.
По словам руководителя республики, экстремисты начинают развивать свою деятельность, как только почувствуют вакуум между народом и властью.
Лидер Башкирии подчеркнул, что несмотря на попытки препятствовать дальнейшему росту региона, республика будет двигаться дальше и ее развитие не остановится.
Фото: скриншот трансляции