Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за единение в борьбе против экстремизма

Мы не позволим так действовать на нашей территории. Те, кто к этому причастен, будут наказаны. Мне искренне жаль тех, кто по неопытности поднимал руку на сотрудников правоохранительных органов. Они понесут наказание, потому что каждый должен отвечать за свои поступки.

Радий Хабиров, Глава Башкирии