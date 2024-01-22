Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за единение в борьбе против экстремизма

Сегодня в ходе оперативного совещания в ЦУРе Глава Башкирии подчеркнул, что республика сумела дать отпор экстремистам и достойно прошла проверку на зрелость. Он искренне поблагодарил жителей республики.

Фото №1 - Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за единение в борьбе против экстремизма

Мы не позволим так действовать на нашей территории. Те, кто к этому причастен, будут наказаны. Мне искренне жаль тех, кто по неопытности поднимал руку на сотрудников правоохранительных органов. Они понесут наказание, потому что каждый должен отвечать за свои поступки.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Кроме того, лидер республики акцентировал внимание на необходимости рассказывать населению правду о тех, кто пытается раскачать ситуацию в Башкирии. Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов с призывом чаще встречаться с людьми, слышать их проблемы и планомерно решать их.    

По словам руководителя республики, экстремисты начинают развивать свою деятельность, как только почувствуют вакуум между народом и властью.  

Лидер Башкирии подчеркнул, что несмотря на попытки препятствовать дальнейшему росту региона, республика будет двигаться дальше и ее развитие не остановится.

Фото: скриншот трансляции

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