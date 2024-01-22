Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в рейтинг лучших интернет-банков для бизнеса

Рейтинги представлены компанией Markswebb в рамках исследования Business Internet Banking Rank – 2023. В рейтингах банки ранжировались согласно итоговой оценке, которая формировалась на основе анализа более чем 780 критериев, и показывала, насколько полноценно и удобно предприниматели могут решать свои бизнес-задачи в интернет-банке. В исследовании эксперты особо отметили сильные стороны Уралсиб Бизнес Онлайн – интерфейсы для работы с бухгалтерией, отправкой валюты и валютного контроля и депозитов.