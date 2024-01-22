Борец из Башкирии стал победителем чемпионата России по греко-римской борьбе

Борец из Башкортостана Нохчо Лабазанов победил на чемпионате России по греко-римской борьбе. Спортсмен выступал в весовой категории 130 килограммов. В финале ему противостоял московский борец Марат Кампаров.



В первом периоде нашего спортсмена поставили в партер, и Кампаров повёл 3:0. Но после Нохчо сумел сделать четырёхбалльное действие, а следом и положить соперника на лопатки.