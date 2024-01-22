Борец из Башкирии стал победителем чемпионата России по греко-римской борьбе

Борец из Башкортостана Нохчо Лабазанов победил на чемпионате России по греко-римской борьбе. Спортсмен выступал в весовой категории 130 килограммов. В финале ему противостоял московский борец Марат Кампаров.

В первом периоде нашего спортсмена поставили в партер, и Кампаров повёл 3:0. Но после Нохчо сумел сделать четырёхбалльное действие, а следом и положить соперника на лопатки.

Завтра пройдёт заключительный день соревнований. Они проходят в Наро-Фоминске, турнир считается предолимпийским. Всего на чемпионате в Подмосковье честь республики  защищают семь борцов.

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