В уфимский Центр детской онкологии и гематологии поступили первые пациенты

Об этом стало известно сегодня в ходе оперативного совещания в ЦУРе. Официальное открытие объекта состоится 25 января, сообщил и.о. министра здравоохранения Башкирии Роберт Иштуков.

По его словам, на минувшей неделе в центр поступили первые пациенты. В Центре завершены все необходимые мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и требований.

Отметим, Центр онкологии и гематологии в Уфе будет соответствовать всем современным стандартам оказания медицинской помощи. Коечный фонд – 92 места. В нем смогут находиться не только маленькие пациенты, но и лица, их сопровождающие.

Лечение будет включать высокодозную химиотерапию, трансплантацию костного мозга и стволовых клеток. Кроме того, здесь будут проводить молекулярно-биологические исследования в педиатрии, появится криохранилище для длительного хранения костного мозга и других клеточных продуктов.