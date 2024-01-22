В стационарах Башкирии сократили число коек для ковид-больных

Сейчас в лечебных учреждениях Башкирии развернуты 125 коек для лечения людей, инфицированных коронавирусом. Свободное количество мест составляет 34%.
Данные озвучил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Роберт Иштуков на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
Неделей ранее в медучреждениях было развернуто 265 коек, свободных – 31%.
Отметим, в Башкирии снижается количество больных с положительным результатом при ПЦР-диагностике. За последние сутки инфекция была вывялена у 125 человек. Неделей ранее инфицированных за сутки было 245 человек.
В минздраве региона уточнили, что по состоянию на сегодняшний день в больницах лечение получают 127 пациентов, 73 из которых – люди старше 60 лет. На дому лечатся 2016 человек.