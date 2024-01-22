В Уфе арестован администратор ТГ-канала за распространение незаконных призывов

В Уфе Советский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Юлдаша Т. по факту организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

По информации объединенной пресс-службы судов Башкирии, обвиняемый разместил в одной из групп мессенджера Telegram пост с призывами выйти 19 января на площадь имени Салавата Юлаева в Уфе с целью поддержать Фаиля Алчинова*.

Количество подписчиков канала составляло более 9 тысяч человек, публикацию просмотрели свыше 7,6 тысячи пользователей.

Сообщается, что Юлдаш Т., будучи единственным администратором данного телеграм-канала, сообщал информацию о дате, месте, времени проведения протестов и призывал подписчиков принять в них участие.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 9 суток. Пока постановление не вступило в законную силу.