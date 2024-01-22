В Уфу в отпуск прибыла очередная партия бойцов полка «Башкортостан»

Этой ночью в республику из зоны проведения специальной военной операции вернулись бойцы. Это военнослужащие мотострелкового полка «Башкортостан», которые приехали домой в краткосрочный отпуск. Для многих это первая побывка.

Дорога из-за бушевавшей непогоды немного затянулась, однако благодаря централизованной организации властями республики транспорта и сопровождению ГИБДД и спасателей автобусы приехали вовремя. Встречать своих солдат приехали родственники и друзья со всей республики.

Жаркие поцелуи и объятия родных. Но перед тем, как все разъехались домой, на площади перед «Уфа-Ареной» прошло построение личного состава. Несмотря на то, что всех впереди ждет отпуск, перед бойцами были поставлены задачи не боевые, а общественные.

Перед бойцами поставлена задача отдохнуть как положено. Обязательно зайти в учебные учреждения, где они обучались, где обучаются их дети, рассказать молодому поколению о задачах СВО, о том, как они воюют, чтобы они увидели настоящих героев.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими
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