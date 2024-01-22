Боец СВО из Башкирии: «Берегите георгиевские ленты!»

Участник спецоперации из Башкирии с позывным «Кайтыр» на одном из участков фронта обнаружил бронежилет с георгиевскими ленточками. Об этом информирует Народный фронт региона.

В разбитом блиндаже нашел «бронник» с георгиевскими лентами. Кто его носил и что с ним сейчас — неизвестно. Аккуратно их срезал. Буду носить как память о всех наших бойцах. Берегите георгиевские ленты. Боец СВО, позывной «Кайтыр»

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.