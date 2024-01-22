Радий Хабиров вручил историку Рамилю Рахимову орден Салавата Юлаева

Мидхат Закирович был очень серьёзным руководителем нашей республики. В годы его работы были построены большинство крупнейших промышленных предприятий, которые успешно работают до сих пор. Стали на крыло колхозы, совхозы, поднялось сельское хозяйство. Активно развивалось строительство жилья, культурных и социальных объектов. Даже здание Дома Республики построили в его годы. Наш Уфимский университет науки и технологий может провести исследовательские работы о жизни и эпохе Мидхата Шакирова, выпустить научные работы. Но прежде всего стоит подумать о том, чтобы увековечить память этого замечательного человека и установить ему памятник.

Рамиль Рахимов, кандидат исторических наук, заслуженный работник образования Республики Башкортостан