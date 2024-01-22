Радий Хабиров вручил историку Рамилю Рахимову орден Салавата Юлаева

Орден Салавата Юлаева за эффективную и плодотворную работу. Высокую награду Радий Хабиров вручил историку Рамилю Рахимову сегодня на оперативном совещании. Два года подряд он возглавлял Общественную палату Башкортостана.

Руководитель региона отметил, что как профессиональный историк Рамиль Рахимов много работал по созданию памятника Минигали Шаймуратову и над присвоением ему звезды Героя России. Рамиль Рахимов поблагодарил руководство республики за высокую оценку его труда. Также историк выступил с предложением увековечить память Мидхата Шакирова, много лет руководившего республикой.

Мидхат Закирович был очень серьёзным руководителем нашей республики. В годы его работы были построены большинство крупнейших промышленных предприятий, которые успешно работают до сих пор. Стали на крыло колхозы, совхозы, поднялось сельское хозяйство. Активно развивалось строительство жилья, культурных и социальных объектов. Даже здание Дома Республики построили в его годы. Наш Уфимский университет науки и технологий может провести исследовательские работы о жизни и эпохе Мидхата Шакирова, выпустить научные работы. Но прежде всего стоит подумать о том, чтобы увековечить память этого замечательного человека и установить ему памятник.

Рамиль Рахимов, кандидат исторических наук, заслуженный работник образования Республики Башкортостан
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