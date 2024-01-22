Радий Хабиров вручил историку Рамилю Рахимову орден Салавата Юлаева

Орден Салавата Юлаева за эффективную и плодотворную работу. Высокую награду Радий Хабиров вручил историку Рамилю Рахимову сегодня на оперативном совещании. Два года подряд он возглавлял Общественную палату Башкортостана.
Руководитель региона отметил, что как профессиональный историк Рамиль Рахимов много работал по созданию памятника Минигали Шаймуратову и над присвоением ему звезды Героя России. Рамиль Рахимов поблагодарил руководство республики за высокую оценку его труда. Также историк выступил с предложением увековечить память Мидхата Шакирова, много лет руководившего республикой.