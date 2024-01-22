Известная артистка из Уфы помогла полиции задержать мошенников

В Уфе с заявлением в полицию обратилась солистка Башоперы Олеся Хуснутдинова. Она рассказала, что телефонные мошенники уже три раза пытались завладеть ее деньгами по схеме «Ваш родственник попал в ДТП!», сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

На этот раз аферисты позвонила артистке с городского номера и сообщили, что ее племянница – виновница дорожной аварии. Женщина решила подыграть им. И пока злоумышленники с ней беседовали, она успела связаться с правоохранителями и сообщить о планирующемся обмане.

Мошенники требовали 1,5 млн рублей якобы на лечение потерпевшей. Но потом согласились и на 300 тысяч рублей, заказали доставку в службе такси и попросили передать сумму наличных.

Но Олеся Ильфатовна в пакет положила вместо денег полотенце и передала посылку курьеру.

Полицейские прибыли по указанному адресу и стали ждать мошенников. В итоге они задержали 34-летнего водителя такси и 19-летнюю девушку. Именно она должна была положить деньги на счет обманщиков.

Руководством МВД по Башкирии принято решение о награждении оперной певицы Олеси Хуснутдиновой, которая уже не раз помогла полиции и спасла от обмана других жителей региона.