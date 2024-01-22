Депутаты Госсобрания Башкирии передали гуманитарную помощь в зону СВО

Члены комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политики и делам религии отправили ребятам на передовую утеплённые толстовки. Парламентарии закупили флисовую ткань для пошива и обратились в волонтёрскую организацию «Шьём и вяжем для Наших Башкортостан». А волонтёры организации на безвозмездной основе изготовили более 80 толстовок для ремонтной роты полка «Башкортостан».

От себя мастерицы добавили для ребят вязаные носки, флисовые шапки и детские рисунки. Волонтёрское движение «Шьём и вяжем для Наших Башкортостан» активно ведёт свою работу уже не первый год. Исходя из запросов ребят, которые обращаются напрямую, девушки своими силами шьют необходимые вещи и элементы обмундирования. Средства на ткани и фурнитуру собирают в своих соцсетях среди неравнодушных жителей нашей республики, а также шьют из материалов, переданных в штаб.