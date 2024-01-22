В Башкирии участники СВО и члены их семей могут бесплатно пройти профпереподготовку

В Башкортостане участники СВО и члены их семей могут бесплатно переобучиться или повысить квалификацию через центр занятости. Для этого им выдаются персональные образовательные сертификаты номиналом до 50 тыс. рублей. Кто-то уже получил такую возможность, а кто планирует.

Андрей Татаринов бывший боец спецоперации, решил пройти обучение в Уфимском аграрном университете и получил сертификат о повышении квалификации по направлению тракториста-машиниста. Эта профессия ему необходима, так как у него есть свой участок, где нужно следить за урожаем.

Кроме того, супруга Людмила Татаринова тоже получила возможность обучиться. Выбрала специальность оператор ветеринарной обработки животных. И теперь, получив сертификат, она спокойно может сама следить за здоровьем своих курочек.

В 2023 в республике возможностью бесплатно обучиться воспользовались более 200 человек, из них 8 безработных и семья Татариновых прошли обучение в Уфимском аграрном университете. В этом году, планируется реализовать эту программу с большим количеством учащихся.

Профессии, которые были популярны среди участников СВО в 2023 году: предпринимательство и бизнес-планирование, охранник, водители различных категорий и другие. Члены семей участников спецоперации выбирали такие специальности как кадровое производство, бухгалтер, пекарь. Популярными стали также услуги в сфере красоты – парикмахер, визажист, мастер маникюра и педикюра, косметолог.