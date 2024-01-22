Радий Хабиров рассказал о ситуации в Баймаке

Сам себе задаю вопрос, почему мы об этих людях не рассказывали. Сейчас это будем исправлять. Мы о них не рассказываем и, пользуясь тем, что существуют объективные проблемы, которые мы решаем поступательно, они раскачивают такую ситуацию. Поэтому я хочу сказать главам муниципалитетов – из кабинетов выходите и начинайте с людьми встречаться. Потому что как только появляется вакуум между вами и людьми – этот вакуум заполняют эти люди, которых мы в ролике показали. Поэтому я прошу эту работу проводить. Сейчас время не кабинетное. Мы в непростых условиях живем. И с людьми надо встречаться. Да вы ожидаете, что вам что-то неприятное скажут и неприятное говорят и мне – нормально это. Люди имеют на это право. Я ещё отдельно с главами на эту тему поговорю, потому то там, где вы не дорабатываете возникает вакуум, который всасывает эту историю. Двигаемся дальше. Развитие республики мы останавливать не будем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан