Радий Хабиров рассказал о ситуации в Баймаке

Республика и жители достойно прошли проверку на зрелость, дав отпор экстремизму. Об этом сказал Радий Хабиров. Сегодня на заседании Правительства обсудили ситуацию, произошедшую на прошлой неделе в Баймаке.
Суд приговорил башкирского экстремиста Фаиля Алчинова* к четырём годам колонии за разжигание межнациональной розни. Уроженец села Юлдыбаево – член националистических организаций, последняя из которых – движение «Башкорт»**. С 2020 года её деятельность в России запрещена.
Суд над Алчиновым* сопровождался несанкционированными митингами, в которых, по данным специалистов, прослеживается западный след.
На совещании показали сюжет, который накануне вышел в эфир БСТ, объясняющий, кто эти люди, пытающиеся раскачать ситуацию в регионе. После просмотра видеоматериала Радий Хабиров отметил, что многолетний шантаж, нарушение закона и выстраивание национального экстремизма в республике в итоге не прошли. Причастные будут наказаны.
Руководитель региона отметил, что ему жаль тех, кто по неопытности поднял руку на правоохранительные органы. Им также придётся нести ответственность за свои поступки.
Радий Хабиров поблагодарил жителей региона, которые не повелись на провокации. Главам муниципалитетов поручено больше разговаривать с жителями, узнавать об их проблемах и поступательно их решать.
* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** — 22.05.2020 решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.