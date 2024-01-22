Радий Хабиров рассказал о ситуации в Баймаке

Республика и жители достойно прошли проверку на зрелость, дав отпор экстремизму. Об этом сказал Радий Хабиров. Сегодня на заседании Правительства обсудили ситуацию, произошедшую на прошлой неделе в Баймаке.

Суд приговорил башкирского экстремиста Фаиля Алчинова* к четырём годам колонии за разжигание межнациональной розни. Уроженец села Юлдыбаево – член националистических организаций, последняя из которых – движение «Башкорт»**. С 2020 года её деятельность в России запрещена.

Суд над Алчиновым* сопровождался несанкционированными митингами, в которых, по данным специалистов, прослеживается западный след. 

На совещании показали сюжет, который накануне вышел в эфир БСТ, объясняющий, кто эти люди, пытающиеся раскачать ситуацию в регионе. После просмотра видеоматериала Радий Хабиров отметил, что многолетний шантаж, нарушение закона и выстраивание  национального экстремизма в республике в итоге не прошли. Причастные будут наказаны.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о ситуации в Баймаке

Руководитель региона отметил, что ему жаль тех, кто по неопытности поднял руку на правоохранительные органы. Им также придётся нести ответственность за свои поступки. 

Радий Хабиров поблагодарил жителей региона, которые не повелись на провокации. Главам муниципалитетов поручено больше разговаривать с жителями, узнавать об их проблемах и поступательно их решать.

Сам себе задаю вопрос, почему мы об этих людях не рассказывали. Сейчас это будем исправлять. Мы о них не рассказываем и, пользуясь тем, что существуют объективные проблемы, которые мы решаем поступательно, они раскачивают такую ситуацию. Поэтому я хочу сказать главам муниципалитетов – из кабинетов выходите и начинайте с людьми встречаться. Потому что как только появляется вакуум между вами и людьми – этот вакуум заполняют эти люди, которых мы в ролике показали. Поэтому я прошу эту работу проводить. Сейчас время не кабинетное. Мы в непростых условиях живем. И с людьми надо встречаться. Да вы ожидаете, что вам что-то неприятное скажут и неприятное говорят и мне – нормально это. Люди имеют на это право. Я ещё отдельно с главами на эту тему поговорю, потому то там, где вы не дорабатываете возникает вакуум, который всасывает эту историю. Двигаемся дальше. Развитие республики мы останавливать не будем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** — 22.05.2020 решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

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