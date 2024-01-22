Детское здравоохранение и новый экозавод: главные темы совещания с Радием Хабировым

На еженедельном оперативном совещании обсудили и другие важные темы. К примеру, в Башкортостане вдвое снизилась младенческая смертность. Этому поспособствовал комплекс мер, проводимых в регионе, в том числе трёхуровневая система помощи роженицам. Радий Хабиров на совещании дал старт работе нового экозавода по обеззараживанию медицинских отходов в Иглинском районе.

Строительство экозавода началось с «Инвестчаса», проводимого главой республики. Предприятие получило поддержку, и его возведение проходило в рамках создаваемой в республике системы централизованной обработки медотходов. К слову, Башкортостан – первый субъект, в котором внедрена эта программа. Обеззараживание медотходов – то, чем будет заниматься завод – вопрос актуальный. Их образуется большое количество ежегодно. На заводе отходы будут обрабатывать горячим паром, таким образом, делая их безопасными.

Приятно, что вторую очередь хотите запускать приходите на «Инвестчас», я поддержу вас. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Пять лет назад детская смертность в регионе составляла почти 6,5 % – сегодня этот показатель ниже почти в 2 раза. Это результат комплексной работы, проводимой в республике. В регионе выстроена трехуровневая система помощи роженицам.

Ключевые направления детского здравоохранения – профилактика, ранняя диагностика и эффективное лечение заболеваний. Роберт Иштуков, и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан

На совещании правительства озвучили дату открытия Центра детской онкологии и гематологии в Уфе. Официально медучреждение заработает 25 января, но приём маленьких пациентов уже начат. Обсудили на оперативном совещании и тему освещения населенных пунктов. Так, например, в этом году на «светлое дело» направят 200 млн рублей. Программа реализуется не первый год. В первую очередь, светильники появились рядом со школами, детсадами и больницами.

Важная работа, продолжаем её. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан