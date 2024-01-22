Глава Башкирии поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Благодаря координирующей роли прокуроров снижена подростковая преступность. На четверть сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. В сегодняшней непростой обстановке мы с вами должны проявлять повышенную бдительность. Уделять особое внимание недопущению проявлений терроризма и экстремизма, пресекать подобные попытки, в том числе в социальных сетях. В целом, уважаемые коллеги, задач у нас много. И задачи у нас одни. Мы их решали и последовательно будем решать. Люди это видят, ценят. Хочу поблагодарить вас за совместную работу, в том числе в рамках межведомственных комиссий.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан