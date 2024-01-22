Глава Башкирии поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Ведомство было основано 302 года назад по указу Петра I, и с тех пор его сотрудники стоят на страже правопорядка в стране. Руководитель региона отметил, что на протяжении многих лет между работниками республиканских органов власти и прокуратуры организовано плодотворное сотрудничество. Глава Башкортостана поздравил коллектив прокуратуры региона с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

Благодаря координирующей роли прокуроров снижена подростковая преступность. На четверть сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. В сегодняшней непростой обстановке мы с вами должны проявлять повышенную бдительность. Уделять особое внимание недопущению проявлений терроризма и экстремизма, пресекать подобные попытки, в том числе в социальных сетях. В целом, уважаемые коллеги, задач у нас много. И задачи у нас одни. Мы их решали и последовательно будем решать. Люди это видят, ценят. Хочу поблагодарить вас за совместную работу, в том числе в рамках межведомственных комиссий.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Прокурор Башкортостана Игорь Пантюшин отметил, что республика всегда оставалась стратегическим регионом страны. Именно поэтому на Западе будут пытаться дестабилизировать ситуацию изнутри, разжигать межнациональные, межрелигиозные конфликты. Это преступления против страны, и сотрудники прокуратуры сделают всё, чтобы их пресекать, отметил Пантюшин.

Есть положительная динамика уже решённых вопросов. Успешная реализация государственных программ не оставляет сомнения в исполнении всех поручений Президента страны и генерального прокурора. Отдельные слова благодарности выражаю Главе республики Радию Фаритовичу Хабирову. Ваш личный авторитет, ваш патриотизм позволили положительно изменить облик нашего региона.

Игорь Пантюшин, прокурор Республики Башкортостан
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