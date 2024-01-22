Глава Башкирии поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Ведомство было основано 302 года назад по указу Петра I, и с тех пор его сотрудники стоят на страже правопорядка в стране. Руководитель региона отметил, что на протяжении многих лет между работниками республиканских органов власти и прокуратуры организовано плодотворное сотрудничество. Глава Башкортостана поздравил коллектив прокуратуры региона с профессиональным праздником и вручил государственные награды.
Прокурор Башкортостана Игорь Пантюшин отметил, что республика всегда оставалась стратегическим регионом страны. Именно поэтому на Западе будут пытаться дестабилизировать ситуацию изнутри, разжигать межнациональные, межрелигиозные конфликты. Это преступления против страны, и сотрудники прокуратуры сделают всё, чтобы их пресекать, отметил Пантюшин.