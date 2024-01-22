В Башкирии «Молочная кухня» обеспечила питанием более 70 тыс. жителей

Подать заявку на получение продукции «Молочной кухни» теперь можно через сайт Госуслуги. Бесплатное питание полагается беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трёх лет из малоимущих семей, а также семьям участников СВО и с детьми под опекой. Нефтекамская «Молочная кухня» бесплатно обеспечивает более 4,5 тыс. жителей ближайших районов. Каждый год там производят почти 3 млн порций молочных продуктов для питания детей раннего возраста.

По оттенку и определяют, свежее молоко или нет. Лаборант несколько раз в день проверяет продукт. И может забраковать всю партию молока еще на входе.

Каждый день молоковоз привозит из Балтачевского района около 4 тонн молока. Этого хватает на всё. Пищевой продукт распределяют по ёмкостям: в одной готовят молоко, в другой – йогурт, в третьей – творог. Вся продукция проходит пастеризацию. После охлаждения подаётся на фасовку.

До 7 тыс. стаканчиков молока, до 6 тыс. – йогурта. На завтра практически ничего не остаётся – всю молочку разбирают на месте. Также продукцию отгружают в 10 районов и 3 города республики.