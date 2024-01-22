В Башкирии хозяином сказочной избушки в Иглинском районе оказался местный плотник

Хозяином сказочной избушки в Иглинском районе оказался местный плотник. В предыдущих выпусках мы рассказывали про чудо-дом в лесной чаще. Его обнаружил инспектор местного отделения Минэкологии.

Озеро с рыбой, волшебные фигурки из сухостоя, музей под открытым небом с экспонатами советского времени – волшебный уголок, до которого можно добраться только на лыжах или снегоходе. Там можно отдохнуть, подкрепиться и согреться.