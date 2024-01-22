В Башкирии хозяином сказочной избушки в Иглинском районе оказался местный плотник

Хозяином сказочной избушки в Иглинском районе оказался местный плотник. В предыдущих выпусках мы рассказывали про чудо-дом в лесной чаще. Его обнаружил инспектор местного отделения Минэкологии.
Озеро с рыбой, волшебные фигурки из сухостоя, музей под открытым небом с экспонатами советского времени – волшебный уголок, до которого можно добраться только на лыжах или снегоходе. Там можно отдохнуть, подкрепиться и согреться.
Оказалось, автор лесной сказки – Рамзиль Ахметов. Всю жизнь он был стропальщиком. Выйдя на заслуженный отдых, мужчина увлекся работой по дереву. Сначала вырезал различных сказочных персонажей, затем руки дошли и до мебели.