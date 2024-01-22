Хоккейный клуб «Салават Юлаев» провёл домашний матч против хабаровского «Амура»

Счёт в этой игре открыли гости, Станислав Бочаров реализовал большинство. Во втором периоде Николя Мелош сумел счёт сравнять, тоже в формате игры 5 на 4. В третьей двадцатиминутке Бочаров оформил дубль, а игру в овертайм перевёл Александр Шаров, забивший в большинстве.

Героем матча вновь стал Джош Ливо, забросивший победную шайбу в овертайме. Эта игра стала 1000-й в КХЛ для защитника «Салавата» Евгения Бирюкова. Хоккеист стал первым в лиге, кто добрался до этого рубежа. Дальше «Салават Юлаев» отправится на четырёхматчевый выезд на Дальний Восток.