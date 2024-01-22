Башкирские пловцы готовятся к предстоящим соревнованиям

Впереди сначала республиканские, а затем российские старты, среди которых главный турнир – чемпионат страны. На тренировке в Центре адаптивного спорта ребята с нарушением слуха, зрения, поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями.

Индивидуальный подход к каждому спортсмену, как залог будущих успехов. А в этом виде спорта у башкирских пловцов большие перспективы и богатые традиции.

Кира Кривная готова находиться в бассейне часами. Тренирует её Людмила Исаева. Однажды она заметила талантливую девочку и пригласила к себе на занятия.

Вполне может пойти по стопам паралимпийской чемпионки Анны Крившиной уфимка Ангелина Дьяченко. Пока она даже не в сборной России, но уже уверенно выступает на республиканском уровне.

В бассейне можно увидеть и Аделину Разетдинову. Она – бронзовый призёр Игр в Токио. Тренируется со сборниками и Эмиль Салемгареев – триумфатором первенства России в Раменском. Не смотря на чемпионство, двукратный победитель Игр Богдан Мозговой по-прежнему мотивирован и заряжен и дальше выступать на самом высоком уровне.

В бассейне Центра адаптивного спорта занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Тренировки проходят дважды в день: утром и вечером, с единственным выходным – в воскресенье.

В планах у сборников – много работать, чтобы стать лучшими на соревнованиях, а их в этом году не мало.