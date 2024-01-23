В Башкирии зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРИ

В Башкирии за истекший период 2024 года острыми респираторными инфекциями и гриппом заболели 30,3 тысячи человек. Около 40% из этого числа – дети до 14 лет.

По данным Роспотребнадзора по республике, основная доля в циркуляции вирусов приходится на вирус гриппа А.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения мер профилактики: проветривать помещения, чаще мыть руки, не контактировать с людьми с признаками заболевания, а также дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты.