В феврале в России проиндексируют тариф системы «Платон»

С 1 февраля тариф системы «Платон» будет повышен на 21 копейку. Об этом сообщает Минтранс страны. Напомним, платежи за проезд взимаются за проезд по федеральным трассам грузовиков максимальной массой более 12 тонн. Итоговая сумма составит 3 руб. 5 коп. за километр.

Фото №1 - В феврале в России проиндексируют тариф системы «Платон»

Как известно, передвижение большегрузов по трассам оказывает особое влияние на состояние дорог. Те платежи, которые собирает система «Платон», поступают в Федеральный дорожный фонд для проведения ремонта.  

Влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным. Например, 20-тонная фура возит подсолнечное масло (20 тыс. бутылок по одному литру) на расстояние 1 079 км по маршруту Ростов-на-Дону — Москва. С учетом индексации тарифа „Платона“ увеличение стоимости перевозки составит 227 руб. Это в свою очередь может повлиять на рост стоимости одной бутылки масла в магазине на 1 коп. Если же тариф не повышать, в текущем году ФДФ не получит 4 млрд руб., которые могли бы быть направлены на ремонт 200 км дорог.

Минтранс РФ

Как сообщает ведомство, в системе зарегистрировано более 820 тысяч грузоперевозчиков и свыше 1,8 млн большегрузов. В прошлом году в ФДФ по системе «Платон» поступило 49 млрд рублей, что позволит отремонтировать около 1,1 тысячи километров дорог в стране.  

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