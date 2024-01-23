В феврале в России проиндексируют тариф системы «Платон»

Влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным. Например, 20-тонная фура возит подсолнечное масло (20 тыс. бутылок по одному литру) на расстояние 1 079 км по маршруту Ростов-на-Дону — Москва. С учетом индексации тарифа „Платона“ увеличение стоимости перевозки составит 227 руб. Это в свою очередь может повлиять на рост стоимости одной бутылки масла в магазине на 1 коп. Если же тариф не повышать, в текущем году ФДФ не получит 4 млрд руб., которые могли бы быть направлены на ремонт 200 км дорог.

Минтранс РФ