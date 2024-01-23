В феврале в России проиндексируют тариф системы «Платон»

С 1 февраля тариф системы «Платон» будет повышен на 21 копейку. Об этом сообщает Минтранс страны. Напомним, платежи за проезд взимаются за проезд по федеральным трассам грузовиков максимальной массой более 12 тонн. Итоговая сумма составит 3 руб. 5 коп. за километр.
Как известно, передвижение большегрузов по трассам оказывает особое влияние на состояние дорог. Те платежи, которые собирает система «Платон», поступают в Федеральный дорожный фонд для проведения ремонта.
Как сообщает ведомство, в системе зарегистрировано более 820 тысяч грузоперевозчиков и свыше 1,8 млн большегрузов. В прошлом году в ФДФ по системе «Платон» поступило 49 млрд рублей, что позволит отремонтировать около 1,1 тысячи километров дорог в стране.