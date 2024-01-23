В Башкирию снова придут морозы - Башгидромет

Синоптики Башгидрометцентра сообщили, что сегодня в республике существенных осадков не ожидается. Ветер будет переменных направлений, слабый. Днем от -11 до -16 градусов.

Завтра, 24 января, тоже без осадков. Ветер южный умеренный. Ночью мороз: -15, -20 градусов, при прояснениях -23, -28. Днем термометры покажут -9, -14 градусов.