В Башкирию снова придут морозы - Башгидромет

Синоптики Башгидрометцентра сообщили, что сегодня в республике существенных осадков не ожидается. Ветер будет переменных направлений, слабый. Днем от -11 до -16 градусов.
Завтра, 24 января, тоже без осадков. Ветер южный умеренный. Ночью мороз: -15, -20 градусов, при прояснениях -23, -28. Днем термометры покажут -9, -14 градусов.
В четверг, 25 января, в Башкирии сохранится морозная погода: без существенных осадков, ветер южный умеренный. Ночью температура воздуха понизится до отметок -15, -20 градусов, при прояснениях до -23, -28. Днем чуть теплее: от -9 до -14 градусов.