В Башкирии задержан несовершеннолетний курьер, обворовавший пенсионеров

Заявления о мошенничестве по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» поступали в полицию в течение месяца, отмечают в пресс-службе МВД по Башкирии.

Телефонные мошенники сообщали пожилым людям о том, что их родные спровоцировали аварию. При этом за определенную сумму им обещали не возбуждать уголовные дела. За деньгами к пенсионерам приходил один и тот же молодой человек.

Полиция задержала подозреваемого: 16-летнего жителя Стерлитамакского района. По версии следствия, злоумышленник причастен к 7 таким эпизодам. Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей.

По предварительной информации правоохранителей, в конце прошлого года юноша получил предложение о подработке курьером. Оплата в виде процента от суммы должна была поступать ему на карту сразу после выполнения заказа.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.