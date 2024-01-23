В Башкирии иглинская художественная школа отметила своё 50-летие

Иглинская детская художественная школа отметила свой полувековой юбилей. В Уфе в выставочном зале педагогического университета открылась выставка работ учащихся. Все они выполнены в разных стилях и жанрах.

Когда-то там преподавал и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. На экспозиции представлены и картины, которые создали его ученики. Сейчас в школе обучаются почти 250 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Многие из них являются победителями и призёрами конкурсов различных уровней. Выставка продлится в течение месяца.