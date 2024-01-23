В Уфе прошёл матч российской гандбольной суперлиги

Башкирская команда «Акбузат» принимала на своей площадке «Скиф» из Омской области. Перед очной встречей соперники занимали две нижние строчки в турнирной таблице. На протяжении почти всей игры гости вели в счёте. На пике отрыв «Скифа» достигал 4 мячей. Но за 3,5 минуты до конца игрокам «Акбузата» удалось переломить ситуацию, выйти вперед и одержать итоговую победу со счетом 25:23.

Лучшим игроком встречи в составе «Акбузата» стал молодой голкипер Андрей Веденин. Благодаря этой победе уфимцы опередили в таблице «Каустик» из Волгограда и поднялись на 10-ю строчку.

Впереди у нас ещё очень серьезные игры. Против Саратова и Ставрополя. Мы будем очень серьезно готовиться. Сегодня, конечно, игра получилась валидольная. В концовке только удалось нам переломить ход игры в свою пользу.

Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»

Было тяжело выходить со скамейки. Зал у нас холодный в этот раз получился. Вроде самое главное команда поверила, тренер поверил. Пару мячей пустил, которые должен был взять. Но тренер не подал виду. Дальше получилось, расслабился. Словил кураж определённый.

Андрей Веденин, вратарь ГК «Акбузат»
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