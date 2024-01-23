В Уфе прошёл матч российской гандбольной суперлиги

Впереди у нас ещё очень серьезные игры. Против Саратова и Ставрополя. Мы будем очень серьезно готовиться. Сегодня, конечно, игра получилась валидольная. В концовке только удалось нам переломить ход игры в свою пользу.

Александр Горбатиков, главный тренер ГК «Акбузат»