В Уфе прошёл матч российской гандбольной суперлиги

Башкирская команда «Акбузат» принимала на своей площадке «Скиф» из Омской области. Перед очной встречей соперники занимали две нижние строчки в турнирной таблице. На протяжении почти всей игры гости вели в счёте. На пике отрыв «Скифа» достигал 4 мячей. Но за 3,5 минуты до конца игрокам «Акбузата» удалось переломить ситуацию, выйти вперед и одержать итоговую победу со счетом 25:23.
Лучшим игроком встречи в составе «Акбузата» стал молодой голкипер Андрей Веденин. Благодаря этой победе уфимцы опередили в таблице «Каустик» из Волгограда и поднялись на 10-ю строчку.