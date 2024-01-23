В Башкирии планируют организовать секции адаптивного спорта

Нефтекамское общество инвалидов победило в конкурсе Фонда президентских грантов. Более 2 млн рублей пойдёт на реализацию нового проекта спортивной направленности, который назвали «Движение в жизнь».
В рамках него планируют организовать секции адаптивного спорта. Это настольный теннис, бадминтон, мини-футбол, а также и общефизическая подготовка. Не останутся в стороне и родители. Для них предусмотрена танцевальная терапия. В летний период детей с ОВЗ ждёт лагерь дневного прибывания, а семьи с инвалидами смогут выезжать на турслёты. По словам волонтеров, для людей с ограниченными возможностями здоровья в городе практически нет мест для досуга. А само общество инвалидов с 1998 года ютится в небольшом помещении.
Также там успешно реализуется проект «Простые вещи», направленный на повышение социальной активности и нормализацию жизни молодых людей с инвалидностью. Он включает несколько направлений, в том числе социально-бытовую реабилитацию и досуг.
Ребята учатся самым простым вещам, которые для обычных людей кажутся незаметными: готовят, шьют, изучают вопросы гигиены, совершают покупки в магазинах. Для участников ведут арт-терапию. Также организация закупила адаптивные настольные игры, которые разработаны специально для инвалидов. В проекте задействовано порядка 30 человек.