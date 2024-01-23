В Башкирии планируют организовать секции адаптивного спорта

В рамках него планируют организовать секции адаптивного спорта. Это настольный теннис, бадминтон, мини-футбол, а также и общефизическая подготовка. Не останутся в стороне и родители. Для них предусмотрена танцевальная терапия. В летний период детей с ОВЗ ждёт лагерь дневного прибывания, а семьи с инвалидами смогут выезжать на турслёты. По словам волонтеров, для людей с ограниченными возможностями здоровья в городе практически нет мест для досуга. А само общество инвалидов с 1998 года ютится в небольшом помещении.