В Москве состоялась творческая встреча с поэтессой Гульдарией Юсуповой

В Московском доме национальностей состоялась творческая встреча с поэтессой и писателем, членом Союза писателей Башкортостана Гульдарией Юсуповой. Литературный вечер был организован Творческим объединением башкир Москвы «Сэсэн» при поддержке Курултая башкир Москвы.

В уютном зале старинной усадьбы Куракиных собрались ценители поэзии – земляки, проживающие в Москве, а также поэты Русского литературного центра Москвы. На встрече прозвучали стихи и рассказы Гульдарии Юсуповой на башкирском и русском языках в исполнении автора, песни на её слова.