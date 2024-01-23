В Москве состоялась творческая встреча с поэтессой Гульдарией Юсуповой

В Московском доме национальностей состоялась творческая встреча с поэтессой и писателем, членом Союза писателей Башкортостана Гульдарией Юсуповой. Литературный вечер был организован Творческим объединением башкир Москвы «Сэсэн» при поддержке Курултая башкир Москвы.
В уютном зале старинной усадьбы Куракиных собрались ценители поэзии – земляки, проживающие в Москве, а также поэты Русского литературного центра Москвы. На встрече прозвучали стихи и рассказы Гульдарии Юсуповой на башкирском и русском языках в исполнении автора, песни на её слова.
Украсили литературно-музыкальный вечер и выступления солистов проекта «Уралконцерт» при объединении «Сэсэн». Гульдария Юсупова – автор литературного сборника «В будущее письмо пишу». Кроме того, она активный автор российских литературных порталов Проза.ру и Стихи.ру. В знак признания творческих успехов и за весомый вклад в развитие отечественной культуры Гульдария Юсупова была награждена Дипломом Российского творческого союза работников культуры.