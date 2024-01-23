Константин Толкачев рассказал о том, как можно было избежать гибели кота Твикса

Депутаты Государственного Собрания неоднократно предлагали внести изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Один из наших законопроектов предполагал введение обязательной идентификации животных путем нанесения несмываемых или неснимаемых меток или другими способами при условии, что они исключают причинение вреда здоровью. Если бы кота визуально можно было определить как домашнего, вероятно, вся страна сейчас не обсуждала бы его гибель.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ