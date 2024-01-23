Константин Толкачев рассказал о том, как можно было избежать гибели кота Твикса
Председатель Госсобрания – Курултая Башкирии
Константин Толкачев уверен, что печальной истории с котом Твиксом можно было
избежать. Для этого необходимо дополнительно совершенствовать законодательство
о защите животных.
Напомним, на днях проводница
поезда выбросила животное из вагона поезда.
Депутаты Государственного Собрания неоднократно предлагали внести изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Один из наших законопроектов предполагал введение обязательной идентификации животных путем нанесения несмываемых или неснимаемых меток или другими способами при условии, что они исключают причинение вреда здоровью. Если бы кота визуально можно было определить как домашнего, вероятно, вся страна сейчас не обсуждала бы его гибель.
Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ
Спикер
башкирского парламента также отметил, что вся эта история с Твиксом – лишний повод
задуматься о законодательном регулировании отношений в области обращения с
животным.
К сожалению, наши инициативы в Госдуме не были поддержаны, но случившееся еще раз показывает необходимость комплексного решения вопросов защиты домашних питомцев на законодательном уровне.