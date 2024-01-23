Санавиация доставила в Уфу мальчика с серьезными травмами после ДТП

После аварии 12-летнего мальчика доставили в Туймазинскую районную больницу с серьезными травмами.
Врачи диагностировали у ребенка закрытую травму живота, в результате которой у него образовались большие разрывы в стенке толстого кишечника, перелом поясничного позвонка с разрывом его связок. Кроме того, ушиб спинного мозга нарушил функции тазовых органов школьника.
Местные специалисты ушили разрывы кишечника и установили дренажи.
Через несколько дней состояние мальчика стабилизировалось. Медики приняли решение о его эвакуации в Республиканскую детскую клиническую больницу для дообследования.
В настоящее время пациент получает лечение в травматологическом отделении РДКБ и находится под наблюдением врачей.
Фото: минздрав РБ, ТГ