В Башкирии волонтёры активно помогают бойцам СВО

Волонтёрские штабы имени Минигали Шаймуратова по всей республике продолжают работу для помощи бойцам, участвующим в спецоперации. В Доме культуры села Кушнаренково несколько десятков неравнодушных жителей занимаются плетением маскировочных сетей для того, чтобы скрыть блиндажи и технику от противника. Изготавливают зимний и летний варианты. Также там делают окопные свечи, которые не дымят.

Кроме того, хозяйки режут и сушат лапшу для супов. Весь набор упаковывается в полиэтиленовые пакеты, а затем в металлические контейнеры. Домашнюю лапшу заказывают сами солдаты. В ДК собираются и отдельные коробки с собранными вещами – средства гигиены, тёплая одежда, медикаменты, есть и именные посылки. В скором времени всё это будет отправлено с гуманитарным конвоем в зону СВО.