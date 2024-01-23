Стали известны новые сведения о деятельности башкирских экстремистов

Новые доказательства того, кто такие на самом деле башкирские национал-экстремисты. Накануне глава республики обнародовал видеоролик, наглядно показывающий истинное лицо экстремистов и радикалов: как они выпрашивают у нынешних украинских властей право создавать вооруженные группировки для свержения и захвата власти в России и как через телеграм-каналы провоцировали людей на массовые беспорядки в Баймаке.

После этого зрители БСТ начали присылать нам новые факты и материалы. На одном из них иноагент Руслан Габбасов*** – ближайший соратник признанного экстремистом Фаиля Алчинова* – обращается к башкирскому народу. Он с использованием нецензурной лексики упрекает башкир в отсутствии благодарности Соединенным Штатам Америки. По мнению Габбасова***, именно американцам каждый ныне живущий башкир обязан своей жизнью.

Руслан Габбасов***, который был заместителем Фаиля Алчинова* в запрещённой в России организации «Башкорт», ныне проживает в Литве, куда сбежал от российского правосудия. На Западе он активно раздает интервью местным СМИ с антироссийской риторикой. Однажды Габбасову***, который ранее отсидел 7 лет за убийство, даже дали слово в стенах Европарламента в Брюсселе. Тогда он открыто призвал руководство стран НАТО ввести войска в Россию для захвата власти и разделения страны на несколько мелких независимых государств.

* — Фаиль Алчинов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** — решением Верховного суда РБ от 22.05.2020г. организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.