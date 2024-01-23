В Уфе прошёл форум «Управдом-2024»

В Кировском районе Уфы прошёл форум «Управдом-2024». В нём приняли участие представители городской администрации, Министерства ЖКХ, депутаты разных уровней и активные жители. Главными стали вопросы, касающиеся сферы ЖКХ – это начисление платы за содержание общего имущества дома, отопление, организация вывоза мусора и уборка снега.

Обсудили совершенствования законодательства в сфере, планы благоустройства на этот год. К слову, любой желающий мог задать свой вопрос или заявить о проблеме своего дома.