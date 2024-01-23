Волейбольный клуб «Урал» уступил кемеровскому «Кузбассу» в домашнем матче

Волейбольный клуб «Урал» накануне на домашней площадке принимал кемеровский «Кузбасс». Первый сет уфимцы провели уверенно и победили со счётом 25:19. Однако затем кемеровчане сумели перевернуть ход игры и уже не отдали ни одной партии. Вторая и четвёртая партия завершились со счётом 25:23 в пользу «Кузбасса», третью гости забрали 25:20.
«Кузбасс» остался на шестом месте в Суперлиге, у «Урала» прервалась двухматчевая победная серия, уфимцы – по-прежнему одиннадцатые. Самым результативным игроком матча стал доигровщик «Урала» Урош Ковачевич, набравший 19 очков. Следующий матч подопечные Игоря Шулепова проведут также дома, 27 января «Урал» примет солигорский «Шахтёр».