Власти Уфы предупредили об эвакуации автомобилей, мешающих снегоуборщикам

В Уфе коммунальные службы продолжают расчищать столицу от снежных заносов. Сообщается, что только за январь в Уфе выпало 56,9 мм осадков при норме 45 мм. Улицы и дворы чистят все силы жилищно-коммунального блока.

В пресс-службе администрации города предупредили об эвакуации автомобилей, которые препятствуют работам спецтехники. Власти столицы пояснили, что в первую очередь эвакуация автомобилей осуществляется на улицах с интенсивным движением.

Кроме того, в городе используется комбинация: парковка по чётным и нечётным числам, стоянка запрещена в определённое время суток или в период уборки.

Как отметили в госавтоинспекции Уфы, некоторые автовладельцы игнорируют ПДД, оставляя свои авто на дорогах общего пользования местного значения, где установлены дорожные знаки. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, эвакуируются на спецавтостоянку.