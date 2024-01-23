В Башкирии прошёл турнир по национальным и этническим видам спорта им. Бигарслана Султанова

В Белорецком районе прошёл республиканский турнир по многоборью по национальным и этническим видам спорта памяти Бигараслана Султанова. Легендарный охотник прославился своей меткостью и стал героем полотна художника Касима Давлеткильдеева. Вторые по счёту соревнования прошли на родине героя в селе Манышты.

С креплением детям помогают родители. Это не современные механизмы, а по сути ремни из плотной ткани, как и было в стародавние времена. Да и лыжи настоящие – охотничьи, на которых предки ходили в лес добывать зверя. Новичкам, конечно, непросто.

Охотничьи лыжи у лесных башкир назывались калтагай или бускак. К слову, они имели свой апгрейд.

Участниками стали представители порядка 10 районов республики. Проверить себя на дистанции 2 км приехали и мужчины, и женщины, и дети. К слову, просто проехать было недостаточно. Нужно было показать свою меткость в стрельбе из пневматической винтовки и лука, а также метании копья в мишень. Поддержать своих спортсменов приехали и десятки болельщиков.