Радий Хабиров распорядился отремонтировать Дом печати в Уфе

Сегодня Глава Башкирии Радий Хабиров посетил уфимский Дом печати. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Во время визита он пообщался с представителями региональных СМИ и поблагодарил их за нелегкий труд. Он подчеркнул, что журналисты честно и беспристрастно информируют жителей Башкирии о том, что происходит в республике и в стране в целом.

Радий Хабиров отметил, что журналисты республики сегодня защищают Родину. Одни – с оружием на передовой, другие – держат оборону в информационной войне: рассказывают здесь, на местах, о том, что происходит в зоне проведения спецоперации.

В этот телефон попал осколок кассетной бомбы. Принадлежит он Байтулле Фаткуллину, корреспонденту радиостанции «Юлдаш», который добровольцем отправился на СВО. Байтуллу ранило в руку. Слава Богу, с ним все хорошо. Сейчас он в госпитале, рвётся в бой. Радий Хабиров, Глава Башкирии

По итогам сегодняшней встречи принято решение о проведении ремонта в Доме печати. Кроме того, запланировано дальнейшее развитие типографии.