Радий Хабиров распорядился отремонтировать Дом печати в Уфе

Сегодня Глава Башкирии Радий Хабиров посетил уфимский Дом печати. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
Во время визита он пообщался с представителями региональных СМИ и поблагодарил их за нелегкий труд. Он подчеркнул, что журналисты честно и беспристрастно информируют жителей Башкирии о том, что происходит в республике и в стране в целом.
Радий Хабиров отметил, что журналисты республики сегодня защищают Родину. Одни – с оружием на передовой, другие – держат оборону в информационной войне: рассказывают здесь, на местах, о том, что происходит в зоне проведения спецоперации.
По итогам сегодняшней встречи принято решение о проведении ремонта в Доме печати. Кроме того, запланировано дальнейшее развитие типографии.
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова