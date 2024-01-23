В Уфе телефонные мошенники представляются почтальонами

Накануне стражи порядка зарегистрировали первый факт телефонного мошенничества, совершенного от имени сотрудника «Почты России». Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, звонок от неизвестного поступил 49-летнему уфимцу Василию (имя изменено).

Звонивший представился сотрудником «Почты России» и сообщил, что якобы на имя Василия пришло письмо от налоговых органов. Аферист предложил доставить это письмо в офис МФЦ и попросил потерпевшего назвать код из СМС, чтобы «в МФЦ это письмо приняли».

В действительности на телефон поступил код для восстановления учетной записи на Госуслугах, которым воспользовались мошенники.