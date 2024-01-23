Из Башкирии в зону СВО отправили 108-й гумконвой

В зону специальной военной операции из Башкортостана отправился 108-й гуманитарный конвой. В колонне – 8 грузовых автомобилей. На них военнослужащим отправили 9 автомобилей повышенной проходимости, пиломатериалы, дрова, две мобильные бани, печи-буржуйки, строительные материалы, инструменты, генераторы, маскировочные сети, окопные свечи, хозяйственно-бытовые принадлежности, тёплая одежда, продукты питания, средства гигиены, медикаменты и посылки от родственников.