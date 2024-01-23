УУНиТ попал в лидеры по числу студентов-добровольцев, которые ушли на СВО

Уфимский университет науки и технологии в лидерах по числу студентов-добровольцев, которые ушли на спецоперацию. Молодые люди берут академический отпуск, чтобы встать на защиту интересов страны. Есть и мобилизованные из числа заочников. Им посвящён новый проект федерального телеканала «Звезда», который организует телемосты между солдатами и их родными.